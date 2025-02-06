Где снимали 2 сезон "Метода"?

Наш ответ:

«Метод 2» - продолжение триллера, посвященного полицейским, которые охотятся на маньяков. Второй сезон сериала «Метод», повторившего успех оригинала, снимали в Москве и Подмосковье, а также в Нижнем Новгороде.



С юных лет Родион осознавал в себе темные наклонности, но благодаря помощи профессиональных психологов смог справиться с ними. Полностью преодолев свою природу, он становится следователем и разрабатывает собственную уникальную методику поиска маньяков. Благодаря тонкому пониманию психологии преступников, Меглин с легкостью раскрывает даже самые сложные дела, предугадывая ход мыслей убийцы и восстанавливая детали преступления с поразительной точностью. Однако его методы весьма спорны — Родион сам решает, кто из преступников заслуживает жизни, а кто нет, тщательно скрывая это от коллег. Его тайна оставалась нераскрытой, пока однажды молодая стажерка по имени Есеня не начала замечать в работе наставника нечто, выходящее за рамки привычного правосудия.