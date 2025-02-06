Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали 2 сезон "Метода"?

Где снимали 2 сезон "Метода"?

Олег Скрынько 6 февраля 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Метод 2» - продолжение триллера, посвященного полицейским, которые охотятся на маньяков. Второй сезон сериала «Метод», повторившего успех оригинала, снимали в Москве и Подмосковье, а также в Нижнем Новгороде.

С юных лет Родион осознавал в себе темные наклонности, но благодаря помощи профессиональных психологов смог справиться с ними. Полностью преодолев свою природу, он становится следователем и разрабатывает собственную уникальную методику поиска маньяков. Благодаря тонкому пониманию психологии преступников, Меглин с легкостью раскрывает даже самые сложные дела, предугадывая ход мыслей убийцы и восстанавливая детали преступления с поразительной точностью. Однако его методы весьма спорны — Родион сам решает, кто из преступников заслуживает жизни, а кто нет, тщательно скрывая это от коллег. Его тайна оставалась нераскрытой, пока однажды молодая стажерка по имени Есеня не начала замечать в работе наставника нечто, выходящее за рамки привычного правосудия.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Метод
Метод драма, криминал, триллер
2015, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше