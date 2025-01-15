Где Пуговка в сериале «Папины дочки. Новые»?

Наш ответ:

«Папины дочки. Новые» — перезапуск знаменитого российского ситкома «Папины дочки» (2007–2013). Сиквел стартовал в 2023 году. В настоящее время в разработке находится четвертый сезон. В новых «Папиных дочках» фигурируют многие персонажи из оригинального шоу. По сюжету Даша бросила Веника, так что он вынужден самостоятельно воспитывать несколько дочерей. Даша дает о себе знать время от времени. Также отсутствует повзрослевшая Пуговка (Екатерина Старшова). Она появляется лишь в первом эпизоде в сцене ужина Васильевых. Судя по всему, она живет где-то в другом городе и редко видится со своими племянницами. Отсутствие Пуговки связано с тем, что Старшова проживает за границей, получает фармацевтическое образование и занимается балетом на льду. Судя по всему, актерскую карьеру она оставила в прошлом, согласившись лишь на камео.