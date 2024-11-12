Где происходит действие сериала "Преступление и наказание"?

Меню
Олег Скрынько 12 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Преступление и наказание» — современная экранизация знаменитого романа Фёдора Михайловича Достоевского. На этот раз режиссёр Владимир Мирзоев перенёс события из Петербурга XIX века в загадочную атмосферу сегодняшнего города, стилизованного так, что определить точное время действия становится практически невозможно.

Главный герой, студент Родион Раскольников, страдает от бедности и терзает себя вопросами о бессмысленности своей жизни. Его захватывает идея, что определённые люди могут позволить себе преступления во имя великих свершений, меняющих мир. Решив проверить эту теорию, он совершает убийство старухи-процентщицы. Однако следователь Порфирий Петрович, догадываясь о его причастности, делает всё, чтобы привести Родиона к признанию.

Преступление и наказание
Преступление и наказание драма, криминал
2024, Россия
0.0
