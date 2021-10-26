Меню
Где происходит действие «Игры в кальмара»?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Действие «Игры в кальмара» разворачивается в Южной Корее. Основные события происходят на острове, название которого в сериале не обозначено. Но именно там построен масштабный секретный объект, который становится полигоном для проведения жестоких испытаний. 456 игроков, по тем или иным причинам оказавшихся в затруднительном положении, прибывают на остров, чтобы побороться за колоссальный денежный приз. Они еще не знают, что безобидные с виду состязания, правила которых позаимствованы у детских игр (и одна из них – популярная в Южной Корее «игра в кальмара»), на самом деле представляют собой кровавое зрелище.

Проигравших ждет только одно – смерть.

 

