Где проходили сезоны шоу «Выжить в..."»

«Выжить в...» — популярная отечественная программа, которая выходит на телеканале ТНТ.
О чем шоу:
Проект «Выжить в...» — это знаменитое реалити-шоу, где участники проходят жёсткие испытания в самых разных уголках планеты ради большого денежного приза.
Главными лицами и создателями проекта являются комик Павел Воля и его жена — знаменитая гимнастка, олимпийская чемпионка Ляйсан Утяшева. Именно они ведут шоу и отвечают за его организацию.
Формат каждого сезона строится на противостоянии двух команд:
Команда «Звёзд», куда входят популярные актёры, блогеры и медийные персоны.
Команда «Народа», состоящая из обычных людей, которые, по заявлению канала, до участия в шоу никогда не выезжали за пределы России.
Их битва в экстремальных условиях и составляет главную интригу каждого выпуска.
Авторизация по e-mail