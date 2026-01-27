Где проходили сезоны шоу "Выжить в..."?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 января 2026 Дата обновления ответа: 27 января 2026

«Выжить в...» — популярная отечественная программа, которая выходит на телеканале ТНТ.

  • Сезон 1: Выжить в Дубае — Съёмки проходили в Объединённых Арабских Эмиратах, в знаменитом мегаполисе Дубай и его окрестностях.
  • Сезон 2: Выжить в Самарканде — Участники отправились в Узбекистан, в один из древнейших городов мира — Самарканд, с его величественной архитектурой и восточным колоритом.
  • Сезон 3: Выжить в Дубае. Возвращение — Команда снова испытала себя в ОАЭ, вернувшись в контрастный мир роскоши и пустыни Дубая.
  • Сезон 4: Выжить в Самарканде. Игра сезонов — Легендарные игроки встретились для реванша в Узбекистане, снова в волшебном городе Самарканде.

О чем шоу:

Проект «Выжить в...» — это знаменитое реалити-шоу, где участники проходят жёсткие испытания в самых разных уголках планеты ради большого денежного приза.

Главными лицами и создателями проекта являются комик Павел Воля и его жена — знаменитая гимнастка, олимпийская чемпионка Ляйсан Утяшева. Именно они ведут шоу и отвечают за его организацию.

Формат каждого сезона строится на противостоянии двух команд:

Команда «Звёзд», куда входят популярные актёры, блогеры и медийные персоны.

Команда «Народа», состоящая из обычных людей, которые, по заявлению канала, до участия в шоу никогда не выезжали за пределы России.

Их битва в экстремальных условиях и составляет главную интригу каждого выпуска.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Выжить в…
Выжить в… телешоу
2023, Россия
5.0
