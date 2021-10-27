Меню
Где проходили съемки сериала «Пищеблок» 2021 г.?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

Сериал «Пищеблок» снимали в летние и осенние месяцы 2020 года в Твери и Тверской области. Роль «Буревестника» – лагеря, в котором разворачиваются события «Пищеблока», – «сыграл» настоящий лагерь «Искра», закрывшийся в 2005 году и пребывавший в заброшенном состоянии к моменту производства сериала. 

Несколько эпизодов отсняли в соседнем действующем лагере «Чайка», а в качестве заброшенного храма задействовали реальную заброшенную Благовещенскую церковь возле деревни Климово.

Пирс, к которому причаливает «Вергилий», и входные ворота с забором, как и статуя пионерки-горнистки, были созданы специально для сериала.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

