Где проходили съемки сериала «Пищеблок» 2021 г.?

Наш ответ:

Сериал «Пищеблок» снимали в летние и осенние месяцы 2020 года в Твери и Тверской области. Роль «Буревестника» – лагеря, в котором разворачиваются события «Пищеблока», – «сыграл» настоящий лагерь «Искра», закрывшийся в 2005 году и пребывавший в заброшенном состоянии к моменту производства сериала.

Несколько эпизодов отсняли в соседнем действующем лагере «Чайка», а в качестве заброшенного храма задействовали реальную заброшенную Благовещенскую церковь возле деревни Климово.