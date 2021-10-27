Где проходили съемки сериала «Пищеблок» 2021 г.?

Сериал «Пищеблок» снимали в летние и осенние месяцы 2020 года в Твери и Тверской области. Роль «Буревестника» – лагеря, в котором разворачиваются события «Пищеблока», – «сыграл» настоящий лагерь «Искра», закрывшийся в 2005 году и пребывавший в заброшенном состоянии к моменту производства сериала.
Несколько эпизодов отсняли в соседнем действующем лагере «Чайка», а в качестве заброшенного храма задействовали реальную заброшенную Благовещенскую церковь возле деревни Климово.
Пирс, к которому причаливает «Вергилий», и входные ворота с забором, как и статуя пионерки-горнистки, были созданы специально для сериала.
