Где похоронен Вольф Мессинг?

Олег Скрынько 16 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Вольф Мессинг, известный иллюзионист и гипнотизёр, похоронен на Востряковском кладбище в Москве. Его могила находится на одном из самых престижных кладбищ Москвы, где покоится множество известных деятелей культуры и науки.

О его судьбе подробно рассказывается популярном отечественном сериале «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». По сюжету шоу, Вольф Мессинг остается загадкой: был ли он действительно гениальным экстрасенсом или всего лишь талантливым шарлатаном? Его жизнь окутана множеством легенд. Говорят, что он предсказал смерть сына Сталина и поражение Третьего Рейха во Второй мировой войне. Поговаривают, что Мессинг встречался с Фрейдом и Эйнштейном, которые были поражены его невероятными способностями. Создатели шоу вдохновились полуфантастической биографией знаменитого артиста, собрав воедино все самые увлекательные и невероятные истории о нём: начиная с трудного детства в Германии и заканчивая побегом в СССР, где он долгие годы служил правящему режиму.

