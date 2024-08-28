Где похоронен Михаил Круг?

Михаил Круг, известный российский певец, автор и исполнитель песен в жанре русского шансона, похоронен на кладбище в посёлке Мамулино, в черте города Тверь.
Михаил Воробьёв (более известный как Михаил Круг) родился 7 апреля 1962 года в Калинине (ныне Тверь). Он начал писать песни в юности и в 1980-х годах начал активно заниматься музыкальной карьерой. Настоящую популярность Михаил Круг получил в 1990-е годы, когда его песни, наполненные темами о жизни, любви, судьбе, и криминальном мире, нашли отклик у широкой аудитории. Песня "Владимирский централ" стала визитной карточкой Круга и символом жанра русского шансона. Эта песня о жизни заключенных получила огромную популярность и до сих пор остаётся культовой.
