Где можно посмотреть сериал «Мегрэ» с Бруно Кремером?

«Мегрэ» — детективный сериал, произведенный Францией, Бельгией, Швейцарией и Чехословакией. Проект основан на произведениях Жоржа Сименона о расследованиях сыщика Жюля Мегрэ. Его воплотил французский актер Бруно Кремер. Сериал состоит из четырнадцати сезонов. Каждый из них включает от двух до шести эпизодов. Первый вышел в 1991 году, тогда как заключительный был выпущен в 2004 году. Все сезоны «Мегрэ» доступны для просмотра в российских онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», PREMIER и Wink. На Okko и «Смотрешке» есть лишь отдельные сезоны.
