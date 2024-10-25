Меню
Где можно посмотреть сериал «Мегрэ» с Бруно Кремером?

Олег Скрынько 25 октября 2024 Дата обновления: 25 октября 2024
Наш ответ:

«Мегрэ» — детективный сериал, произведенный Францией, Бельгией, Швейцарией и Чехословакией. Проект основан на произведениях Жоржа Сименона о расследованиях сыщика Жюля Мегрэ. Его воплотил французский актер Бруно Кремер. Сериал состоит из четырнадцати сезонов. Каждый из них включает от двух до шести эпизодов. Первый вышел в 1991 году, тогда как заключительный был выпущен в 2004 году. Все сезоны «Мегрэ» доступны для просмотра в российских онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», PREMIER и Wink. На Okko и «Смотрешке» есть лишь отдельные сезоны.

