Где и в каком городе снимали сериал «Когда горит огонь»?

Основным местом съемок сериала «Когда горит огонь» (2026) стал город Углич Ярославской области. Также команда проекта работала в живописных окрестностях волжского города, а часть сцен снимали в Москве и Московской области.
Действие разворачивается в деревне, тихую жизнь которой нарушает страшное преступление: местный житель Василий пошел на рыбалку с 12-летней дочерью Дашей, но был застрелен. Подозрение сразу падает на Дашу, но с этим не согласна фельдшер Лера. Она берет под опеку Дашу и при помощи участкового Михаила пытается защитить девочку от обвинения. Лера начинает собственное расследование. Выясняется, что мотивы убить Василия были у многих жителей села. В то же время в Леру влюбляется хирург районной больницы Никита.
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