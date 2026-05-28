Где и в каком городе снимали сериал «Когда горит огонь»?

Ржавую полоску в унитазе убрала без дорогой химии: помогли два продукта с кухни

Все лето насыпаю кофе на туалетную бумагу: забыла об одной деликатной проблеме

Кладу в холодильник губку для посуды — и радости нет предела: эффект заметен уже на следующее утро

«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга

Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам

В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»

Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер

«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне

Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен

Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года