Где и когда снимали сериал «Неукротимая Неупокоева»?

Где и когда снимали сериал «Неукротимая Неупокоева»?

Олег Скрынько 9 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Неукротимая Неупокоева» — российский детективный сериал с элементами мелодрамы, премьера которого состоялась 1 апреля 2024 года на телеканале «Россия 1». Основная часть съемок прошла в Костроме. Так, в шоу, кроме центральных улиц города на Волге, фигурируют такие места, как Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, местные ночные клубы и областная больница. Сцены, действие которых происходит в следственном комитете, были отсняты в главном здании Костромского государственного университета. В массовке были задействованы обычные горожане. Съемочный процесс продлился с 26 мая по 4 августа 2023 года.

Сериал повествует об успешном адвокате по имени Зоя, которая в одночасье теряет работу и мужчину, за которого собиралась выйти замуж. Кроме того, ее племянники пропадают без вести. Чтобы раскрыть это дело, Зоя обращается к следователю Денису, с которым она некогда тоже была на пороге свадьбы, но вместо этого решила выбрать карьеру. Зоя осознает, что это была ошибка с ее стороны.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Неукротимая Неупокоева
Неукротимая Неупокоева мелодрама
2024, Россия
0.0
