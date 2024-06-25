Меню
Где был Рогов в рамках шоу «Рогов в городе»?

25 июня 2024
Наш ответ:

«Рогов в городе» — российское реалити-шоу телеканала СТС, стартовавшее в 2019 году. Концепция заключается в том, что стилист и модельер Александр Рогов посещает разные города России, где берет под опеку девушек, стремящихся изменить свой имидж. В течение одних суток Рогов при содействии местных экспертов создает для каждой из конкурсанток новый образ, тем самым доказывая, что выглядеть стильно и модно можно в любом регионе страны.

На протяжении четырех сезонов Рогов побывал в следующих городах: Нижний Новгород, Казань, Уфа, Самара, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Тула, Иваново, Владимир, Рязань, Кострома, Ярославль, Орел, Курск, Тверь, Новосибирск, Красноярск, Калининград, Сергиев Посад, Калуга, Краснодар, Омск, Коломна, Тюмень, Суздаль, Москва, Саранск, Пенза, Воронеж, Тамбов, Челябинск, Архангельск, Мурманск, Владивосток, Иркутск, Саратов, Волгоград, Калининград, Рыбинск.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Рогов в городе
Рогов в городе телешоу
2019, Россия
0.0
