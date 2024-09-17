Где близнецы Киря и Филя по сюжету сериала «Костя — Вера»?

Наш ответ:

«Костя — Вера» — российский комедийный сериал, стартовавший в 2024 году. Шоу является одновременно спин-оффом и продолжением знаменитого ситкома «Воронины» (2009–2019). Как известно, в оригинальном сериале у супругов Кости и Веры было трое детей: дочь Маша, а также сыновья-близнецы Киря и Филя. В «Косте — Вере» близнецов по какой-то причине заменили на дочь Люсю. Этот ход со стороны создателей проекта неприятно удивил зрителей, поскольку подрывает целостность изображаемой вселенной. При этом из сюжета «Ворониных» близнецов вывели в эпизоде 462 — за плохое поведение их отправили в кадетское училище.



В «Ворониных» Кирю и Филю сыграли Артем и Роман Пенчуки. О том, что они не появятся в «Косте — Вере», братья сообщили посредством соцсетей в мае 2024 года. По их словам, было решено, что сниматься будут другие актеры. При этом Пенчуки не расстроились, поскольку вовсе не являются профессиональными актерами. В «Ворониных» они попали в 2009 году в возрасте трех лет. Ныне подростки учатся в химической школе при Сеченовском университете.