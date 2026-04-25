«Джинни и Джорджия»: когда выйдет новый сезон?

Третий сезон «Джинни и Джорджии» вышел на Netflix 5 июня 2025 года и состоял из 10 серий. Сезон снова закончился на мощном клиффхэнгере — так что вопрос «когда продолжение?» возникает сам собой.

Хорошая новость: четвёртый сезон уже подтверждён. Netflix продлил сериал одновременно на третий и четвёртый сезоны ещё в мае 2023 года. Съёмки четвёртого сезона стартовали в октябре 2025 года в Торонто и завершились в начале марта 2026 года. Точная дата выхода пока не объявлена, но учитывая сроки постпроизводства, премьеру логично ожидать ближе к концу 2026 — началу 2027 года.

По информации от создателей, в новом сезоне зрители увидят более решительную и жёсткую Джинни, а Джорджия попытается наконец разобраться со своим прошлым и начать ходить к психотерапевту. Главные актёры — Брианна Хоуи и Антония Джентри — возвращаются.