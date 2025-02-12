Меню
Cколько сезонов в сериале "5:32"?

Олег Скрынько 12 февраля 2025 Дата обновления: 12 февраля 2025
Наш ответ:

«5:32» - криминальный телесериал казахстанского производства, дебютировавший на экранах в 2021 году. Несмотря на высокую популярность шоу, был выпущен всего один единственный сезон.

Кратко напомним вам о том, что рассказывается в сериале. Бывший следователь по особо тяжким преступлениям Шалкар уже много лет на пенсии. В 1990-х он расследовал серию жестоких убийств, но одно из дел так и осталось нераскрытым. Жуткие картины с места преступления навсегда врезались в память, заставив его искать забвение на дне бутылки. Однако унылое существование заканчивается, когда в городе появляется маньяк с тем же почерком. Молодой полицейский обращается к Шалкару, надеясь, что его опыт поможет остановить убийцу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

5:32
5:32 криминал, триллер
2021, Казахстан
0.0
