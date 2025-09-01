Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Cколько сезонов в мультсериале «Футурама»?

Cколько сезонов в мультсериале «Футурама»?

Олег Скрынько 1 сентября 2025 Дата обновления: 1 сентября 2025
Наш ответ:

«Футурама» — знаменитый американский фантастический сериал, стартовавший в 1999 году и завершившийся в 2013 году. В дальнейшем проект дважды возобновлялся.

Сколько сезонов включает «Футурама»?

На данный момент «Футурама» насчитывает 10 сезонов:

  • Сезон 1 (13 серий; 28 марта 1999 — 14 ноября 1999)
  • Сезон 2 (19 серий; 21 ноября 1999 — 3 декабря 2000)
  • Сезон 3 (22 серии; 21 января 2001 — 8 декабря 2002)
  • Сезон 4 (18 серий; 10 февраля 2002 — 10 августа 2003)
  • Сезон 5 (16 серий; 23 марта 2008 — 30 августа 2009)
  • Сезон 6 (26 серий; 24 июня 2010 — 21 ноября 2010, 23 июня 2011 — 8 сентября 2011)
  • Сезон 7 (26 серий; 20 июня 2012 — 29 августа 2012, 19 июня 2013 — 4 сентября 2013)
  • Сезон 8 (10 серий; 24 июля 2023 — 25 сентября 2023)
  • Сезон 9 (10 серий; 29 июля 2024 — 30 сентября 2024)
  • Сезон 10 (10 серий; 15 сентября 2025)

О чем мультсериал

В центре сюжета — молодой курьер из Нью-Йорка по имени Фрай, который случайно замораживается на тысячу лет и просыпается в XXXI веке. В будущем он находит работу в межгалактической службе доставки Planet Express, где его коллегами становятся эксцентричные персонажи, включая одноноглазого капитана корабля Лилу и саркастичного робота-бунтаря Бендера.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Футурама
Футурама комедия, приключения, фантастика
1999, США
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше