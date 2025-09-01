Cколько сезонов в мультсериале «Футурама»?

«Футурама» — знаменитый американский фантастический сериал, стартовавший в 1999 году и завершившийся в 2013 году. В дальнейшем проект дважды возобновлялся.
На данный момент «Футурама» насчитывает 10 сезонов:
В центре сюжета — молодой курьер из Нью-Йорка по имени Фрай, который случайно замораживается на тысячу лет и просыпается в XXXI веке. В будущем он находит работу в межгалактической службе доставки Planet Express, где его коллегами становятся эксцентричные персонажи, включая одноноглазого капитана корабля Лилу и саркастичного робота-бунтаря Бендера.
Авторизация по e-mail