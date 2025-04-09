Меню
Cколько сезонов и серий в сериале "Хроники Шаннары"?

Олег Скрынько 9 апреля 2025 Дата обновления: 9 апреля 2025
Наш ответ:

Сериал «Хроники Шаннары» состоит из двух сезонов и включает в себя 20 серий — по 10 в каждом. Первый сезон вышел в 2016 году, второй — в 2017-м. После второго сезона шоу было закрыто и продолжения не получило.

Напомним зрителям о том, какая история рассказывалась в этом популярном сериале. После разрушительных войн мир разделился на четыре части: эльфы, люди, тролли и гномы заняли каждую свою территорию. Однако покой оказался недолгим — магическое дерево, удерживавшее демонов в заточении, слабеет, и древнее зло вновь угрожает Четырём Землям. Потомки рода Шаннары отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти мир от гибели.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Хроники Шаннары
Хроники Шаннары драма, приключения, фэнтези
2016, США
8.0
