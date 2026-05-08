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Cколько серий в сериале "Загадай свою смерть"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 8 мая 2026 Дата обновления ответа: 8 мая 2026

«Загадай свою смерть» — корейский сериал, вышедший на Netflix в 2026 году. Рассказываем, сколько доступно эпизодов.

Точное количество эпизодов

В сериале «Загадай свою смерть» 8 серий, вышедших в рамках первого сезона. Все эпизоды вышли на стриминговой платформе 24 апреля 2026 года.

О чем сериал:

Пятеро обычных старшеклассников — Чхве Хён Ук, Ю Се А, Кан Ха Джун, Лим На Ри и Ким Гён У — случайно натыкаются на слухи о странном мобильном приложении «Гириго». Говорят, оно умеет исполнять самые сокровенные желания. Но безобидная игра внезапно оборачивается кошмаром: в школе при жутких и необъяснимых обстоятельствах погибает их одноклассник. А вскоре каждому из пяти друзей приходит леденящее кровь уведомление — точный прогноз того, как и в какой день они умрут. Чтобы перехитрить саму судьбу и избежать неминуемой гибели, ребята начинают собственное расследование. В ходе поисков они постепенно понимают: приложение «Гириго» напрямую связано с потусторонними силами и тайнами загробного мира.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Загадай свою смерть
Загадай свою смерть ужасы, триллер
2026, Южная Корея
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