Cколько серий в сериале "Спасатель"?

Наш ответ:

«Спасатель» - драматический сериал, вышедший целиком 8 мая. В общей сложности были выпущены четыре эпизода.



Шесть лет назад капитан МЧС Николай Немов героически вывел учеников 11А из затопленной шахты. Тогда погиб лишь один подросток — жених его дочери Дины. Теперь, спустя годы, Немов приезжает на свадьбу дочери, которая смогла пережить трагедию и обрести новое счастье. Но незадолго до торжества происходит странное: машина жениха сбивает девушку на автобусной остановке. Все считают это несчастным случаем, но у Николая другие ощущения. Он чувствует, что в городе творится нечто зловещее, и решает докопаться до истины. Снова, как и прежде, он ощущает, что только от него зависит спасение окружающих.