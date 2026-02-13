Cколько серий в сериале "Рыцарь семи королевств"?

«Рыцарь семи королевств» — спин-офф популярного сериала «Игра престолов», который ожидаемо стал хитом на HBO.

В сериале «Рыцарь семи королевств» будет 6 эпизодов, которые выйдут в рамках первого сезона. Публикуем подробный график их выхода:

Действие разворачивается в Вестеросе за сто лет до того, как Дейенерис Таргариен начала свою борьбу за Железный трон. В центре сюжета — скромный, но отважный странствующий рыцарь сир Дункан Высокий. Во время своих скитаний он встречает мальчишку по имени Эгг, который оказывается не так прост и скрывает своё истинное происхождение. Дункан берёт паренька в оруженосцы, и вместе они пускаются в путь по континенту. Их дорога полна приключений и опасностей, и эта необычная парочка постоянно ввязывается в истории, выходя сухой из воды благодаря смекалке, верности и отваге.