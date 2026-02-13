Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Cколько серий в сериале "Рыцарь семи королевств"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 13 февраля 2026

«Рыцарь семи королевств» — спин-офф популярного сериала «Игра престолов», который ожидаемо стал хитом на HBO.

Количество серий в сериале

В сериале «Рыцарь семи королевств» будет 6 эпизодов, которые выйдут в рамках первого сезона. Публикуем подробный график их выхода:

  • Рыцарь-изгородь — 18 января 2026
  • Солонина — 25 января 2026
  • Сквайр — 1 февраля 2026
  • Семь — 8 февраля 2026
  • Во имя матери — 15 февраля 2026
  • Завтра — 22 февраля 2026

О чем сериал:

Действие разворачивается в Вестеросе за сто лет до того, как Дейенерис Таргариен начала свою борьбу за Железный трон. В центре сюжета — скромный, но отважный странствующий рыцарь сир Дункан Высокий. Во время своих скитаний он встречает мальчишку по имени Эгг, который оказывается не так прост и скрывает своё истинное происхождение. Дункан берёт паренька в оруженосцы, и вместе они пускаются в путь по континенту. Их дорога полна приключений и опасностей, и эта необычная парочка постоянно ввязывается в истории, выходя сухой из воды благодаря смекалке, верности и отваге.

Рыцарь Семи Королевств
Рыцарь Семи Королевств драма, боевик, фэнтези
2026, США
0.0
