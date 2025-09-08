Cколько серий в сериале "Осторожно, люди!"?

«Осторожно, люди!» — комедийный сериал производства СТС, стартовавший в сентябре 2025 года.
Синопсис гласит:
В тело безвольного преподавателя Семёнова поселяется инопланетянин, чей корабль разбился на Земле. Он в ужасе узнаёт, что люди уничтожают нефть — лекарство, созданное его цивилизацией, и стремится сообщить своим собратьям, чтобы спасти планету. Но починить корабль мешают семейные драмы, коллеги и неожиданное чувство к Анне Михайловне.
Первый сезон будет включать 13 эпизодов по ~24 минуты. Публикуем подробный график выхода серий с датами:
