Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Cколько серий в сериале "Осторожно, люди!"?

Олег Скрынько 8 сентября 2025 Дата обновления: 8 сентября 2025
Наш ответ:

«Осторожно, люди!» — комедийный сериал производства СТС, стартовавший в сентябре 2025 года.

Синопсис гласит:

В тело безвольного преподавателя Семёнова поселяется инопланетянин, чей корабль разбился на Земле. Он в ужасе узнаёт, что люди уничтожают нефть — лекарство, созданное его цивилизацией, и стремится сообщить своим собратьям, чтобы спасти планету. Но починить корабль мешают семейные драмы, коллеги и неожиданное чувство к Анне Михайловне.

Сколько серий в сериале «Осторожно, люди!»

Первый сезон будет включать 13 эпизодов по ~24 минуты. Публикуем подробный график выхода серий с датами:

  • Эпизод 1 — 1 сентября 2025
  • Эпизод 2 — 1 сентября 2025
  • Эпизод 3 — 2 сентября 2025
  • Эпизод 4 — 2 сентября 2025
  • Эпизод 5 — 3 сентября 2025
  • Эпизод 6 — 3 сентября 2025
  • Эпизод 7 — 4 сентября 2025
  • Эпизод 8 — 4 сентября 2025
  • Эпизод 9 — 8 сентября 2025
  • Эпизод 10 — 9 сентября 2025
  • Эпизод 11 — 10 сентября 2025
  • Эпизод 12 — 11 сентября 2025
  • Эпизод 13 — 11 сентября 2025

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Осторожно, люди!
Осторожно, люди! комедия
2025, Россия
0.0
