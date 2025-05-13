Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Cколько серий в сериале "Морские дьяволы: Полярный конвой"?

Cколько серий в сериале "Морские дьяволы: Полярный конвой"?

Олег Скрынько 13 мая 2025 Дата обновления: 14 мая 2025
Наш ответ:

«Морские дьяволы: Полярный конвой» - продолжение популярного российского сериала. В новой части приключенческого боевика было 24 эпизода.

Напомним сюжет сериала. Рыцари трёх стихий — герои, действующие на земле, в воде и в воздухе — встают на защиту Арктики, ключевого региона будущего. Кто получит контроль над её ресурсами, станет лидером мира. Однако целый ряд стран плетёт заговор, стремясь лишить Россию доступа к Арктике. Их план — обвинить её в экологических преступлениях, включая испытания химоружия. Для этого готовится серия диверсий: захват атомного ледокола, подрыв льдины с научной станцией «Северный полюс», атаки на танкеры и минирование секретного объекта. Начинается борьба за территорию и будущее всей планеты.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Морские дьяволы. Полярный конвой
Морские дьяволы. Полярный конвой боевик, детектив
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше