Cколько серий в сериале "Морские дьяволы: Полярный конвой"?

Наш ответ:

«Морские дьяволы: Полярный конвой» - продолжение популярного российского сериала. В новой части приключенческого боевика было 24 эпизода.



Напомним сюжет сериала. Рыцари трёх стихий — герои, действующие на земле, в воде и в воздухе — встают на защиту Арктики, ключевого региона будущего. Кто получит контроль над её ресурсами, станет лидером мира. Однако целый ряд стран плетёт заговор, стремясь лишить Россию доступа к Арктике. Их план — обвинить её в экологических преступлениях, включая испытания химоружия. Для этого готовится серия диверсий: захват атомного ледокола, подрыв льдины с научной станцией «Северный полюс», атаки на танкеры и минирование секретного объекта. Начинается борьба за территорию и будущее всей планеты.