Cколько серий в сериале «Граница миров»?

Наш ответ:

«Граница миров» — российский сериал, в котором сочетаются фэнтези и комедия. Премьера состоялась в 3 марта 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink и на сайте CTC.ru. На данный момент проект включает один сезон, который состоит из семнадцати эпизодов. Продолжительность каждого — около 24 минут. Второй сезон не анонсирован, но не исключено, что он состоится.



По сюжету после столкновения с вампиром братья Серега и Леха Шиловы обретают сверхъестественные способности. Они также узнают, что в здании НИИ находится портал между миром людей и миром нечисти. Иногда исчадия ада вырываются на свободу. За ними охотятся сотрудники тайной организации под названием «Граница миров».