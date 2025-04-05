Cколько серий в сериале "Богатырские игры"?

Наш ответ:

«Богатырские игры» - телешоу, которое стартовало на канале СТС 9 марта 2025 года. На сегодняшний день вышли четыре эпизода. О том, сколько их планируется всего, пока неизвестно.



Расскажем вам о концепции шоу. В проект отправляются 100 участников со всей страны — от 18 до 70 лет, прошедших отбор. Их ждут необычные и сложные испытания, вдохновлённые русскими сказками. На кону — 10 миллионов рублей и титул главного «Богатыря всея Руси». Финалистов ждет «Кузькина гора» — полоса с 11 суровыми испытаниями. В первых раундах победители формируют свои дружины — именно они будут соревноваться в командных эстафетах. В итоге определятся двое сильнейших: богатырь и богатырша.