Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Cколько серий в каждом сезоне сериала «Триггер»?

Олег Скрынько 9 апреля 2025 Дата обновления: 9 апреля 2025
Наш ответ:

«Триггер» — хитовый российский сериал в жанре психологической драмы/триллера, выходящий в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Также шоу доступно для просмотра на таких сервисах, как PREMIER, «Иви» и «Кино1ТВ». Проект стартовал в 2020 году и на данный момент состоит из трех сезонов, а также полнометражного фильма, который является связующим звеном между вторым и третьим сезонами. 19 сентября 2024 года был официально анонсирован четвертый сезон.

Первый и второй сезоны «Триггера» включают по 16 эпизодов, тогда как третий состоит из 8 эпизодов. Продолжительность каждой серии — в районе 52 минут. Таким образом, на данный момент эта сага насчитывает 24 эпизода. Хронометраж «Триггера. Фильм» — 1 час 39 минут. Сериал уже продлен на четвертый сезон, но пока нет информации о том, сколько в нем будет серий.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Триггер
Триггер драма, триллер, детектив
2020, Россия
8.0
