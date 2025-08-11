Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Cколько серий в дораме "Спустить курок"?

Олег Скрынько 11 августа 2025 Дата обновления: 11 августа 2025
Наш ответ:

«Спустить курок» — новый южнокорейский сериал, первый сезон которого вышел на Netflix 25 июля 2025 года. В общей сложности зрители увидели 10 эпизодов. Станут ли продлевать шоу на второй сезон, на данный момент неизвестно.

Напоминаем сюжет сериала. Сериал рассказывает о двух мужчинах, которые пытаются разобраться с непростой ситуацией. Проблема возникла после того, как в Южной Корее, которая раньше была страной, свободной от огнестрельного оружия, внезапно и из неизвестного источника стало широко доступно огнестрельное оружие. От действий главных героев зависит безопасность граждан. Криминальная драма сразу же полюбилась ценителям дорам, а также заинтересовала публику, далекую от южнокорейских шоу.

