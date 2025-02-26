Cколько серий в 7 сезоне сериала "Новичок"?

Наш ответ:

«Новичок» - полицейская драма, которая продолжает выходить в эфир американского телевидения. Прямо сейчас на экраны выходит седьмой сезон, который, как сообщается, будет состоять из девяти эпизодов. Финал сезона запланирован на 11 марта 2025 года.



Напомним, о чем рассказывается в этом популярном американском шоу. Джон Нолан — сорокалетний мужчина, чья жизнь круто меняется после развода и столкновения с вооруженными грабителями. Чудом избежав смерти, он решает оставить спокойный городок и отправляется в Лос-Анджелес, чтобы исполнить давнюю мечту — стать полицейским. Теперь Нолану предстоит доказать, что возраст не помеха для службы в полиции. В новом мире, полном опасностей и вызовов, ему придется адаптироваться, завоевывать доверие коллег и осваивать тонкости работы правоохранителя в одном из самых криминальных городов Америки.