Cколько серий и сезонов в сериале "Приют счастья"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 22 октября 2025 Дата обновления ответа: 22 октября 2025

«Приют счастья» — сериал, ставший одной из главных отечественных новинок осени 2025 года.

Синопсис гласит:

После предательства мужа ветеринар Евгения Хомская решает начать жизнь с чистого листа и возвращается в родной город. Здесь она устраивается в приют для животных, которым заведует её отец. Работа постепенно помогает ей обрести внутреннее равновесие, но покой длится недолго. В тихом городке начинают происходить тревожные события — таинственные пропажи животных, загадочные несчастные случаи и преступления, на которые полиция не обращает должного внимания. Обострённое чувство справедливости и аналитический склад ума побуждают Женю самостоятельно искать истину. Вскоре она становится неофициальным помощником следователя и оказывается втянута в череду расследований, где за внешним благополучием горожан скрываются ложь, зависть и предательство.

Сколько серий и сезонов в сериале «Приют счастья»


В общей сложности зрители увидели один сезон, состоящий из восьми эпизодов.

Вот подробный график выхода серий:

  • Серия 1 — 18 октября 2025
  • Серия 2 — 18 октября 2025
  • Серия 3 — 18 октября 2025
  • Серия 4 — 18 октября 2025
  • Серия 5 — 19 октября 2025
  • Серия 6 — 19 октября 2025
  • Серия 7 — 19 октября 2025
  • Серия 8 — 19 октября 2025

