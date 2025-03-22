Меню
Чья биография в сериале "Непридуманная жизнь"?

Олег Скрынько 22 марта 2025 Дата обновления: 22 марта 2025
Наш ответ:

«Непридуманная жизнь» - российский сериал, в котором точно воссоздан быт страны в период с 50-х по 90-е годы. Несмотря на то, что сериал позиционируется как биографический, точно нельзя сказать, чья жизнь легла в его основу.

По сюжету Катя Трапезникова взрослеет в одно из самых драматичных времён советской истории, переживая арест и гибель отца в сталинских лагерях, а затем и смерть матери, сломленной утратой. Судьба делает неожиданный поворот, когда девушка устраивается в столовую «Ленфильма», где знакомится с актрисой Надеждой Волгиной. Та берёт Катю под крыло и сводит её с будущим мужем Леонидом Горским. Однако счастливый брак оказывается иллюзией: супруг увлекается азартными играми и не разделяет мечту Кати о детях, заставляя её столкнуться с новым разочарованием.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Непридуманная жизнь
Непридуманная жизнь драма, мелодрама
2015, Россия
0.0
