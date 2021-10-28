Что значит зонтик в «Игре в кальмара»?

Меню
Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Фигура зонтика присутствует в третьей серии сериала «Игра в кальмара», когда участникам предлагают сыграть на выживание в детскую игру «Сахарные соты». Суть игры в том, что участники должны с помощью иголки вырезать из карамели одну из обозначенных фигур (всего из четыре: зонтик, треугольник, круг, звезда), не сломав ее. Зонтик является самой сложной для вырезания фигурой. Именно сахарная сота с зонтиком достается главному герою Ки Хуну (игроку № 456).

После выхода сериала эта детская забава стала пользоваться популярностью, а на видеосервисе YouTube появилось множество рецептов с инструкциями по приготовлению сахарных сот с различными фигурками.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
