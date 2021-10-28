Что значит зонтик в «Игре в кальмара»?

Фигура зонтика присутствует в третьей серии сериала «Игра в кальмара», когда участникам предлагают сыграть на выживание в детскую игру «Сахарные соты». Суть игры в том, что участники должны с помощью иголки вырезать из карамели одну из обозначенных фигур (всего из четыре: зонтик, треугольник, круг, звезда), не сломав ее. Зонтик является самой сложной для вырезания фигурой. Именно сахарная сота с зонтиком достается главному герою Ки Хуну (игроку № 456).
После выхода сериала эта детская забава стала пользоваться популярностью, а на видеосервисе YouTube появилось множество рецептов с инструкциями по приготовлению сахарных сот с различными фигурками.
