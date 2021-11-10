Что значит круг в «Игре в кальмара»?

Символ круга часто встречается в южнокорейском сериале «Игра в кальмара». Он выделен в названии, так как является буквой корейского алфавита хангыль, причем при романизации названия он соответствует латинской букве O в аббревиатуре OJM (Ojing-eo Geim). Круг также являются отсылкой к игровому полю для детской игры «Кальмар». Он же используется для обозначения иерархии у охранников: охранники с кругами на масках считаются рабочими.
Круг – часть логотипа турнира, в котором принимают участие игроки в сериале, он нарисован, в частности, на визитных карточках-приглашениях, которые вручают игрокам.
