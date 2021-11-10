Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Что значат символы в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

На протяжении сериала «Игра в кальмара» символы круга, треугольника и квадрата встречаются на визитных карточках, на масках персонала и в названии сериала. Эти фигуры являются отсылкой к игровому полю для детской игры «Кальмар». Они же используются для обозначения иерархии у охранников: охранники с кругами считаются рабочими, охранники с треугольниками – солдатами, а персонал с квадратами на масках – управляющими. Эти же символы представляют собой буквы корейского алфавита хангыль. Круг при романизации становится латинской буквой O, треугольник является частью буквы J, а квадрат передаётся как M.

Аббревиатура OJM – это латинизированные инициалы соответствуют первым буквам названия Ojing-eo Geim», что в переводе с корейского означает «Игра в кальмара».

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
