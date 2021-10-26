Что значат фигуры в «Игре в кальмара»?

Все организаторы соревнований в «Игре в кальмара», независимо от места в иерархии, сохраняют анонимность с помощью масок. И если, например, дизайн маски фронтмена является уникальным, то маски рабочих отличаются друг от друга благодаря изображенным на них геометрическим фигурам. По ним можно легко понять, за что отвечает тот или иной сотрудник. Люди в масках, на которых изображен круг, занимаются самой «черной» работой – уборкой, утилизацией, выполняют мелкие поручения. Треугольник на маске означает, что ее носитель принадлежит к рангу вооруженных охранников. Они занимаются выбывшими игроками.
В обязанности рабочих с квадратами на маске входит общение с игроками, наблюдение за ними и т.д.
