Что за жанр у сериала «Игра в кальмара»?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

На официальном сайте стримингового сервиса Netflix жанр «Игры в кальмара» определяется как «драматический сериал» и «триллер». Сериал действительно поднимает немало сложных вопросов, уделяет достаточное количество времени драматическим коллизиям, то есть отношениям между персонажами и личным переживаниям каждого из них, кроме того, он держит зрителей в напряжении, как и положено триллеру. Также «Игру в кальмара» можно смело отнести к популярному в азиатских странах жанру фильмов «игра на выживание».

Назовем только несколько дорам, героям которых приходится в буквальном смысле слова сражаться за свою жизнь: «Алиса в Пограничье» (2020), «Игра лжецов» (2007), «Белое Рождество» (2011). 

 

