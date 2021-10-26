Что за жанр у сериала «Игра в кальмара»?

Наш ответ:

На официальном сайте стримингового сервиса Netflix жанр «Игры в кальмара» определяется как «драматический сериал» и «триллер». Сериал действительно поднимает немало сложных вопросов, уделяет достаточное количество времени драматическим коллизиям, то есть отношениям между персонажами и личным переживаниям каждого из них, кроме того, он держит зрителей в напряжении, как и положено триллеру. Также «Игру в кальмара» можно смело отнести к популярному в азиатских странах жанру фильмов «игра на выживание».