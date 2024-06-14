Меню
Что за порода собаки в фильме "Артур, ты король"?

14 июня 2024
Наш ответ:

В фильме роль пса исполнил Укай, метис нескольких пород: австралийской овчарки, бордер-колли и фландрского бувье. Этот очаровательный четвероногий актёр поделил экран со знаменитым голливудским актером Марком Уолбергом, тогда как в основе фильма лежит одноименная документальная книга Микаэля Линднорда, вышедшая в 2017 году.

История рассказывает о капитане Майкле Линднорде, который участвует в своем последнем приключенческом соревновании. Полный решимости преодолеть все преграды, он собрал первоклассную команду для 700-километрового забега. Однако, никто из них не мог предположить, что на их пути появится неожиданный попутчик — пес по кличке Артур. Встреча с Артуром кардинально изменит не только исход гонки, но и их жизни.

Артур, ты король
семейный, приключения
2024, США
8.0
