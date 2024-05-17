Что за отель в шоу "Пацанки рулят"?

Пацанкам доверили управление отелем "Татьяна Provence" в Зеленограде, который расположен в Звенигороде на улице Московская, 12.
Победительницы и финалистки разных сезонов шоу «Пацанки рулят» получили шанс воплотить мечту о собственном бизнесе. В шоу участвовали Диана Чрагян и Елизавета Калтыгина (4-й сезон), Анастасия Петрова и Белла Кузнецова (5-й сезон), Дарья Громова и Настя Наточий (6-й сезон), а также Мария Лебедева, Вера Федоренко и Мария Семина (финалистки 7-го и 8-го сезонов).
На протяжении шести недель они изучали гостиничный бизнес: убирали номера, работали на кухне и в ресторане, организовывали праздники и заселяли гостей. Участницы также проходили бизнес-обучение.
