Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Что за отель в шоу "Пацанки рулят"?

Что за отель в шоу "Пацанки рулят"?

Олег Скрынько 17 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Пацанкам доверили управление отелем "Татьяна Provence" в Зеленограде, который расположен в Звенигороде на улице Московская, 12.

Победительницы и финалистки разных сезонов шоу «Пацанки рулят» получили шанс воплотить мечту о собственном бизнесе. В шоу участвовали Диана Чрагян и Елизавета Калтыгина (4-й сезон), Анастасия Петрова и Белла Кузнецова (5-й сезон), Дарья Громова и Настя Наточий (6-й сезон), а также Мария Лебедева, Вера Федоренко и Мария Семина (финалистки 7-го и 8-го сезонов).

На протяжении шести недель они изучали гостиничный бизнес: убирали номера, работали на кухне и в ресторане, организовывали праздники и заселяли гостей. Участницы также проходили бизнес-обучение.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пацанки Рулят!
Пацанки Рулят! телешоу
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше