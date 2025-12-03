Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мандалорец и Грогу» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Что за монстр в сериале "Очень странные дела"?

Что за монстр в сериале "Очень странные дела"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 3 декабря 2025 Дата обновления ответа: 3 декабря 2025

«Очень странные дела» — один из главных сериалов 21 века, вернувшийся с финальным сезоном в ноябре 2025 года.

Что за монстр в сериале «Очень странные дела»

Векна — это главный антагонист сериала «Очень странные дела», могущественное существо из параллельного измерения, которое часто называют Изнанкой (Upside Down). Его можно охарактеризовать как коллективный разум и хищника-паразита, стремящегося поглотить все живое в нашем мире. Векна не имеет постоянной физической формы, но чаще всего предстает в виде огромного монстра, похожего на паукообразного демона из человеческих останков и растительности.

Он обладает огромными псионическими способностями: может подчинять себе людей и существ, создавая «одно тело» из зараженных жертв, открывать порталы между мирами и вселяться в кошмары своих целей. Главная цель Векны — не просто уничтожение, а полное порабощение и ассимиляция всего живого в свою растущую сеть (Hive Mind). Его противостояние с героями, особенно с одиннадцатью (Эль), которые обладают схожими способностями, составляет центральный конфликт нескольких сезонов сериала. По сути, Векна — это воплощение абсолютного, безликого зла, ужаса и разрушения, пришедшего из другого мира.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Очень странные дела
Очень странные дела драма, фэнтези, фантастика
2016, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Автоюрист объяснил, когда можно ехать на красный: запомните 3 ситуации, за которые не накажут
«Идеальный вариант, визуально стройнит»: стилист назвала удачный фасон футболки для дам 50+ – будете выглядеть свежо и стильно
В эти часы клещи впиваются в кожу «по расписанию»: вот когда риск укуса становится максимальным — не в 14 и не в 21:00
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
«Самая большая ошибка Netflix» — закрыть этот сериал с 8,6 на IMDb: материала было на 5 сезонов, а показали только 2
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше