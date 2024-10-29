Что за машина фигурирует в шоу «Решала»?

Меню
Олег Скрынько 29 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Решала» — российское реалити-шоу, насчитывающее уже пятнадцать сезонов. Проект был запущен в 2017 году. Концепция заключается в том, что ведущий в лице Влада Чижова занимается разоблачением различных аферистов, чтобы оградить от их преступных схем рядовых жителей. Шоу выходит на телеканале «Че!»

Верным помощником Чижова в «Решале» является его автомобиль. Чижов ездит на внедорожнике Chevrolet Tahoe от General Motors. Это крупный джип черного цвета. Мощность двигателя — 409 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает 6,8 секунд. На трассе машина способна достигать скорости 180 км/ч. Автомобиль обладает насыщенной электронной начинкой, что делает ее необычайно маневренной и функциональной. Другие достоинства включают кожаный салон, автоподогрев кресел и комфортабельные подлокотники.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Влад Чижов

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Решала
Решала телешоу
2017, Россия
0.0
