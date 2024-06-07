Что за маньяк был в сериале "Душегубы"?

Наш ответ:

«Душегубы» — российский детективный драматический сериал 2019 года, снятый режиссером Давидом Ткебучавой. Основан на реальных событиях, он рассказывает о скандальном разоблачении и поимке серийного убийцы Геннадия Михасевича, который совершал свои преступления в Белорусской ССР с 1971 по 1985 годы. Премьера сериала прошла на телеканале «НТВ» с 31 мая по 4 июня 2021 года.



Сюжет разворачивается в 1984 году в небольшом городке под Витебском. После ограбления местного магазина преступники скрываются на грузовике, и за ними начинается погоня. Однако автомобиль ГАИ, отправившийся за ними, пропадает. В ходе поисков находят не преступников, а труп девушки. Дело поручают местному милиционеру Михаилу Шахновичу, которому на помощь присылают специалиста из Минска, Леонида Ипатьева. Ипатьев быстро обнаруживает, что местные милиционеры работают спустя рукава, погрязли в взятках и сфабрикованных делах. Тем временем Шахнович арестовывает случайных подозреваемых, а в области продолжают находить тела убитых женщин.