Что за королева в сериале "Игра королевы"?

Фильм «Игра королевы» переносит нас в эпоху Тюдоров и рассказывает захватывающую историю о королеве Екатерине Парр. Эта выдающаяся английская аристократка известна как последняя, шестая жена короля Англии Генриха VIII, правившего с 1543 по 1547 годы. Главную роль мастерски исполнила известная голливудская актриса Алисия Викандер.



Сюжет разворачивается на фоне жестокой и беспокойной эпохи, когда Генрих VIII правит Англией. Его известность как безжалостного монарха, который не щадит даже своих жен, две из которых были обезглавлены, создает атмосферу постоянного страха и напряжения. Екатерина Парр, обладая выдающимся умом и сильным характером, становится его очередной женой, прекрасно осознавая риск своего положения. Съедаемый паранойей, Генрих повсюду видит предателей и врагов, тогда как в сердце Екатерины зреет запретная страсть. Сможет ли она выжить и одержать победу в этой опасной игре, когда на кону стоит не только трон, но и её жизнь?