Что за книга лежит в основе сериала "Макстон холл"?

Олег Скрынько 15 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

9 мая на стриминге Prime Video вышел первый сезон немецкого сериала «Макстон-холл», успевшего полюбиться зрителям всего мира. В его основу лег роман «Спаси меня», написанный Моной Кастен и опубликованный в 2018 году.

По сюжету книги любовь, страсть, привязанность пугает Руби Белл до ужаса. Её единственная цель — закончить обучение в престижной школе Макстон-холл в Англии и уехать подальше. Отношения не входят в её планы! Но как справиться в одиночку, когда вокруг только высокомерные выскочки? Особенно Руби раздражает Джеймс Бофорт: он слишком самоуверен, слишком привлекателен и слишком опасен. В здравом уме она бы никогда не стала с ним общаться, но у судьбы свои планы. Вскоре жизнь Руби изменится навсегда.

