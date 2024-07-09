Меню
Что за актеры снимались в сериале "Полупановы"?

Что за актеры снимались в сериале "Полупановы"?

Олег Скрынько 9 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Полупановы" — российский комедийный сериал от режиссера Алексея Смирнова, рассказывающий о необычной семье, которая не хочет переезжать по программе реновации. Этот проект телеканала ТНТ сразу завоевал популярность благодаря блестящему и малоизвестному актерскому составу, включающему Дмитрия Степашина, Елену Федотову, Артема Молоканова, Надежду Просвирнину, Антона Просвирнина и Тимофея Зайцева.

Сюжет сериала вращается вокруг Натальи, социальной работницы, которая приезжает к семье Полупановых, чтобы переселить их в новое жилье по государственной программе. Однако Полупановы не хотят переезжать, и Наталье приходится придумывать разные способы, чтобы уговорить их: от выдуманных призраков в доме и привлечения органов опеки до организации бунта соседей против семьи. Несмотря на все усилия, она каждый раз терпит неудачу из-за необычности Полупановых.

