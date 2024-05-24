Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Что такое "Загадка Эйлера"?

Что такое "Загадка Эйлера"?

Олег Скрынько 24 мая 2024 Дата обновления: 24 мая 2024
Наш ответ:

Впервые сформулированная в 1736 году, задача Эйлера представляет собой одну из самых знаменитых математических головоломок. В ней ставился вопрос: можно ли пройти по всем семи мостам старого Кёнигсберга, не пройдя ни по одному из них дважды? Математик Леонард Эйлер доказал невозможность этого, изобрел эйлеровы циклы и заложил основу теории графов, не используя при этом термин «граф» и не рисуя диаграмм.

Именно в честь этой исторической загадки был назван сериал ТВ Центра 2024 года. В центре сюжета — Ольга, женщина средних лет, чья жизнь неожиданно превращается в детективную историю. На встрече с одноклассниками она узнает, что недавно их подругу Екатерину убили. Это событие заставляет героев осознать, что их класс как будто преследует некое проклятие. Помимо Екатерины, ставшей жертвой преступления, двое одноклассников погибли при несчастных случаях, а началась череда трагедий с самоубийства замкнутой девочки Алины, которая оставила загадочную предсмертную записку.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше