Что такое "Загадка Эйлера"?

Впервые сформулированная в 1736 году, задача Эйлера представляет собой одну из самых знаменитых математических головоломок. В ней ставился вопрос: можно ли пройти по всем семи мостам старого Кёнигсберга, не пройдя ни по одному из них дважды? Математик Леонард Эйлер доказал невозможность этого, изобрел эйлеровы циклы и заложил основу теории графов, не используя при этом термин «граф» и не рисуя диаграмм.



Именно в честь этой исторической загадки был назван сериал ТВ Центра 2024 года. В центре сюжета — Ольга, женщина средних лет, чья жизнь неожиданно превращается в детективную историю. На встрече с одноклассниками она узнает, что недавно их подругу Екатерину убили. Это событие заставляет героев осознать, что их класс как будто преследует некое проклятие. Помимо Екатерины, ставшей жертвой преступления, двое одноклассников погибли при несчастных случаях, а началась череда трагедий с самоубийства замкнутой девочки Алины, которая оставила загадочную предсмертную записку.