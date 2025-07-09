Что такое «Этерна»?

«Этерна» — российский фэнтезийный сериал, основанный на книжном цикле Веры Камши под названием «Отблески Этерны». Производство экранизации началось еще несколько лет назад. В 2022 году вышел фильм «Этерна: Часть первая», но он оказался откровенно неудачным, поэтому создатели решили пойти на перезапуск, переписав сценарий, пригласив новый актерский состав и сделав ставку на сериальный формат. Премьера «Этерны» состоялась в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 5 июля 2025 года.
События разворачиваются в вымышленной вселенной, в которой сочетаются черты Средневековья, современности и волшебной сказки. В этом мире Этерна — легендарная крепость, в которой мифические Стражи Заката противостояли вторжению из другого измерения.
