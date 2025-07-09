Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Что такое «Этерна»?

Что такое «Этерна»?

Олег Скрынько 9 июля 2025 Дата обновления: 9 июля 2025
Наш ответ:

«Этерна» — российский фэнтезийный сериал, основанный на книжном цикле Веры Камши под названием «Отблески Этерны». Производство экранизации началось еще несколько лет назад. В 2022 году вышел фильм «Этерна: Часть первая», но он оказался откровенно неудачным, поэтому создатели решили пойти на перезапуск, переписав сценарий, пригласив новый актерский состав и сделав ставку на сериальный формат. Премьера «Этерны» состоялась в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 5 июля 2025 года.

События разворачиваются в вымышленной вселенной, в которой сочетаются черты Средневековья, современности и волшебной сказки. В этом мире Этерна — легендарная крепость, в которой мифические Стражи Заката противостояли вторжению из другого измерения.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Этерна
Этерна фэнтези, приключения
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше