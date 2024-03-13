Меню
Что такое "Чадо из ада"?

Олег Скрынько 13 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Чадо из ада" — это развлекательное реалити-шоу канала "Ю", посвященное перевоспитанию мажоров.

Участники этого проекта — подростки из богатых семей, которых родители избаловали до предела. Теперь эти родители страдают от поведения своих детей, для которых главным в жизни являются деньги. Подростки считают деньги своим единственным богом и убеждены, что истинное счастье заключается в богатстве. Они не могут справиться с обычными задачами, такими как уборка за собой или приготовление завтрака, но при этом тратят родительские деньги на шопинг и вечеринки.

Каждый участник шоу отправляется на три дня в семьи с более скромным достатком в целях перевоспитания. Здесь их ждут совершенно иные условия жизни. В финале эксперимента станет ясно, пошло ли перевоспитание мажорам на пользу.

