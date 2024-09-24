Что стало с группой «Комбинация»?

Наш ответ:

4 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink стартовал биографический сериал «Комбинация», посвященный возникновению одноименной женской поп-группы. Релиз шоу вызвал новую волну интереса к самому музыкальному коллективу. «Комбинация» была основана в 1988 году в Саратове, а широкую известность получила спустя примерно год, когда прогремел хит Russian Girls. В то время репертуар группы отражал реалии конца 80-х и начала 90-х годов. «Комбинация» существует до сих пор и активно гастролирует, хотя набор участниц за 35 с лишним лет существования группы неоднократно менялся. Из оригинального состава осталась лишь вокалистка Татьяна Иванова. Иногда Алена Апина, начавшая сольную карьеру в 1991 году, возвращается в «Комбинацию» в рамах отдельных выступлений.