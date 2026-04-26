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Что стало с Джесси в сериале «Во все тяжкие»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 апреля 2026

Судьба Джесси Пинкмана — один из главных вопросов, которые оставил финал «Во все тяжкие». И на него есть ответ, причём развёрнутый — в фильме «El Camino: Во все тяжкие» (2019).

В финале сериала Уолтер Уайт устроил бойню на базе неонацистов, освободив Джесси из плена, где того держали месяцами и заставляли варить метамфетамин. Джесси сел в машину и умчался в ночь — на этом сериал заканчивался.

Фильм «El Camino» показывает, что было дальше. Джесси укрылся у друзей — Бэджера и Тощего Пита, — а затем собрал деньги, чтобы воспользоваться услугами «Исчезателя» — человека, который создаёт новую личность. В итоге Джесси получил новые документы и уехал в Аляску, где начал жизнь с чистого листа.

Создатель сериала Винс Гиллиган позже говорил, что представляет Джесси в маленьком горном городке — возможно, работающим плотником. А Аарон Пол, исполнитель роли, добавлял, что Джесси наверняка до конца жизни несёт груз прошлого, но хотя бы наконец свободен.

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Во все тяжкие
Во все тяжкие драма, криминал, триллер
2008, США
8.0
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