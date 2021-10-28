Что стало с дедом в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

О Иль Нам, пожилой игрок под номером 001, добирается до четвертой игры «Четное-нечетное», в которой уступает победу Ки Хуну и погибает от рук сотрудника в розовом комбинезоне. Однако его смерть не показывается в кадре, а в заключительной девятой серии О Иль Нам вновь появляется в сериале, будучи прикованным к кровати и умирающим. Ки Хун узнает, что старик является создателем смертельной игры и получает от него предложение сыграть в еще одну игру, проверив, осталось ли в людях хоть немного доброты.