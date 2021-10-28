Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Что стало с Али в «Игре в кальмара»?

Что стало с Али в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Гастарбайтер из Пакистана Али, он же – игрок номер 199 в «Игре в кальмара», погибает в шестой серии, после того как почти победил Чхо Сан Воо (№ 218) в игре «Четное – нечетное», но поверил его обману и потерял все шарики. В самой серии момент его смерти не показывают (слышно только выстрел), однако следующая серия начинается с демонстрации его мертвого тела в гробу. Его смерть перекликается с тем, что он сделал перед возвращением в игру: Али погибает из-за того, что Чхо Сан Воо обманом выманил у него шарики и сбежал, в то время как он сам украл деньги у босса и убежал.

Роль Али сыграл индийский актер Анупам Трипати.

 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше