Что стало с Али в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Гастарбайтер из Пакистана Али, он же – игрок номер 199 в «Игре в кальмара», погибает в шестой серии, после того как почти победил Чхо Сан Воо (№ 218) в игре «Четное – нечетное», но поверил его обману и потерял все шарики. В самой серии момент его смерти не показывают (слышно только выстрел), однако следующая серия начинается с демонстрации его мертвого тела в гробу. Его смерть перекликается с тем, что он сделал перед возвращением в игру: Али погибает из-за того, что Чхо Сан Воо обманом выманил у него шарики и сбежал, в то время как он сам украл деньги у босса и убежал.