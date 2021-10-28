Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Что стало с 001 в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Игрок номер 001, дедушка по имени О Иль Нам, персонаж сериала «Игра в кальмара», выбывает из игры в шестой серии, проиграв Ки Хуну в игру «Четное-нечетное». Однако в последней серии, уже после того, как игра завершается, выясняется, что О Иль Нам не был убит. Получив приглашение и придя на встречу со стариком, Ки Хун узнает, что тот является очень богатым человеком и основателем смертельного турнира. О Иль Нам рассказывает Ки хуну историю своей жизни, а затем предлагает сыграть еще в одну игру в последний раз.

Ки Хун соглашается, старик проигрывает и умирает. 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

O Янг-су
Oh Yeong-su
